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16:23, 2 ноября 2022Бывший СССР

В Молдавии захотели приравнять полицейских к военным

В МВД Молдавии заявили о планах приравнять полицейских к военным, расширив их полномочия

Фото: Roveliu Buga / AP

Министр внутренних дел Молдавии Анна Ревенко заявила о планах приравнять полицейских к военным, расширив их полномочия. Ее слова приводит РИА Новости.

«Нужна реформа полиции, так как необходимо увеличить количество бригад по предотвращению и оперативному реагированию, чтобы сократить время реакции на вызовы, таким образом мы сможем избежать тяжких последствий в результате совершения преступлений», — сказала она.

Ревенко отметила, что внесут законодательные поправки, которые предусматривают расширение полномочий полицейских, если будет осадное положение или война. Таким образом, полиция приобретет полномочия, как у национальной армии. Она уточнила, что Молдавия изучила международный опыт и приняла во внимание события на Украине, которые показали слабые места системы.

Ранее стало известно о проведении учений молдавского МВД с привлечением посольства США в Кишиневе. Сообщалось, что целью учебных маневров является проверка способности реагирования и оперативного вмешательства сотрудников подразделений Министерства внутренних дел.

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Кристина Есикова
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