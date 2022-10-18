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15:09, 18 октября 2022Бывший СССР

Молдавия и США проведут учения в Кишиневе

МВД Молдавии заявило о проведении учений с посольством США в Кишиневе

Фото: Andreas Gerbert / Reuters

МВД Молдавии проведет учения в Кишиневе с привлечением посольства США. Об этом заявили в пресс-службе молдавского ведомства, передает РИА Новости.

«Министерство внутренних дел в сотрудничестве с посольством Соединенных Штатов Америки в Кишиневе проведет сегодня, во второй половине дня, учения для проверки способности реагирования и оперативного вмешательства сотрудников подразделений МВД», — сообщили в министерстве.

Уточняется, что в учебных маневрах примут участие тактические силы полиции. На время проведения учений в столице республики около посольства закроют некоторые улицы и тротуары. Также власти обратились к гражданам и попросили сохранять спокойствие, соблюдая указания сотрудников правоохранительных органов.

Ранее в Кишиневе начались стычки между полицией и сторонниками партии «Шор», которые выступают против действующего руководства Молдавии. Протестующие несколько раз совершали попытки прорвать полицейский кордон, но были оттеснены сотрудниками спецотрядов. О начале протестов в Кишиневе стало известно 18 сентября.

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Кристина Есикова
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