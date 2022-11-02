Путин назвал поддержку участников СВО священной обязанностью власти

Президент России Путин заявил, что помощь участникам СВО — священная обязанность властей

Поддержка участников специальной военной операции (СВО) является святой обязанностью властей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. Слова президента приводит ТАСС.

По словам главы государства, он поручит администрации президента отслеживать лучшие практики поддержки мобилизованных и их семей, чтобы централизованно брать их на вооружение.

Путин отметил, что помогая военнослужащим, нужно «подумать о каждом».

«Поддержка всех наших бойцов, воинов, ребят, которые исполняют свой гражданский, воинский долг в ходе специальной военной операции, это касается всех участников этой операции, всех военнослужащих, в том числе и тех, кто начинает принимать участие в рамках мобилизации — нужно подумать о каждом из них, оказать прямую адресную поддержку», — заявил глава государства.

Ранее депутат Госдумы от «Новых людей» Олег Леонов предложил премьер-министру России Михаилу Мишустину поддержать семьи мобилизованных россиян новым способом и завести им дополнительные банковские карты для передачи денег родственникам.