Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:41, 2 ноября 2022Мир

Посольство России прокомментировало изъятие базы отдыха под Варшавой

Посол РФ в Польше Андреев: дипмиссия выясняет ситуацию с изъятием базы отдыха под Варшавой

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Посольство России в Варшаве занимается выяснением обстоятельств с изъятием базы отдыха под польской столицей. Об этом рассказал РИА Новости посол РФ Сергей Андреев.

«База отдыха законсервирована и с начала этого года не используется», — прокомментировал он. По словам дипломата, в настоящее время никого из сотрудников российской дипмиссии на территории базы отдыха нет.

Ранее замминистра климата и окружающей среды Польши Эдвард Сярка заявил, что власти страны изъяли у диппредставительства РФ базу отдыха. Объект, расположенный в лесничестве Яблонна под Варшавой, российская дипмиссия арендовала с 1980-х годов. Сотрудники Государственного лесничества изъяли и взяли под охрану имущество, сейчас проводится инвентаризация и техническая оценка объектов. Сярка отметил, что позднее «будут предложены новые варианты использования этой территории».

2 марта в Варшаве начали изымать объекты собственности России. В частности, это коснулось здания школы при российском посольстве.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Польша изъяла у посольства России базу отдыха
«Слишком красивая» для работы в IT девушка и стала успешным бьюти-блогером
Стало известно об обстреле ВСУ районов Артемовска для дискредитации России
Хавбек «Реала» установил рекорд Лиги чемпионов
В России уточнили условия параллельного импорта продукции Marvel и Disney
В Германии зарегистрированы более миллиона беженцев с Украины
В Госдуме предложили отказаться от признания CAS в России
Стало известно о смерти еще одного грузинского наемника на Украине
Посольство России прокомментировало изъятие базы отдыха под Варшавой
В турецком курортном городе произошло землетрясение
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.