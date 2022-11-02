Посольство России прокомментировало изъятие базы отдыха под Варшавой

Посол РФ в Польше Андреев: дипмиссия выясняет ситуацию с изъятием базы отдыха под Варшавой

Посольство России в Варшаве занимается выяснением обстоятельств с изъятием базы отдыха под польской столицей. Об этом рассказал РИА Новости посол РФ Сергей Андреев.

«База отдыха законсервирована и с начала этого года не используется», — прокомментировал он. По словам дипломата, в настоящее время никого из сотрудников российской дипмиссии на территории базы отдыха нет.

Ранее замминистра климата и окружающей среды Польши Эдвард Сярка заявил, что власти страны изъяли у диппредставительства РФ базу отдыха. Объект, расположенный в лесничестве Яблонна под Варшавой, российская дипмиссия арендовала с 1980-х годов. Сотрудники Государственного лесничества изъяли и взяли под охрану имущество, сейчас проводится инвентаризация и техническая оценка объектов. Сярка отметил, что позднее «будут предложены новые варианты использования этой территории».

2 марта в Варшаве начали изымать объекты собственности России. В частности, это коснулось здания школы при российском посольстве.