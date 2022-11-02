Кардиолог раскрыла порядок действий при сердечном приступе

Кардиолог Давыдова призвала принять нитроглицерин и кардиомагнил при сердечном приступе

Врач-кардиолог, врач функциональной диагностики сети клиник «Атлас» Анна Давыдова заявила, что знания о правильных действиях при сердечном приступе могут спасти человеку жизнь. Об этом она сообщила в беседе с агентством «Прайм».

Эксперт напомнила основные симптомы сердечного приступа и отнесла к ним боль в левой половине грудной клетки и под левой лопаткой, отдышку, обильную потливость, слабость или тошноту, рвоту. Его признаками также являются боль в левой руке или в левой части шеи. При этом характер самой боли — жгучий или давящий, реже — ноющий.

Давыдова раскрыла порядок действий при сердечном приступе и в первую очередь порекомендовала вызвать скорую помощь. После этого человека следует положить таким образом, чтобы его голова располагалась на более высоком уровне, чем тело. Затем необходимо открыть окна и измерить артериальное давление. Врач также призвала принять нитроглицерин и кардиомагнил.

«При АД свыше 115/70 миллиметров ртутного столба нужно принять медицинские препараты, которые врач скорой помощи рекомендовал по телефону», — призвала кардиолог.

Обычно сначала кладут под язык таблетку нитроглицерина, после этого следует разжевать две таблетки кардиомагнила или половинку аспирина.

Ранее кардиолог Шаиста Малик назвала простые способы профилактики сердечного приступа. Она призвала бросить курить и похудеть.