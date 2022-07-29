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Кардиолог назвала простые способы профилактики сердечного приступа

Врач Малик посоветовала бросить курить и похудеть для профилактики сердечного приступа

Фото: Shutterstock

Отказ от вредных привычек, в частности от курения и систематического переедания, поможет снизить риск внезапного сердечного приступа, сообщила врач-кардиолог Шаиста Малик. В беседе с изданием Eat This, Not That! она назвала простые, но эффективные методы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, включая снижение уровня стресса и соблюдение гигиены сна.

Одним из способов избежать развития патологий сердца специалистка назвала регулярную проверку уровня сахара и холестерина в крови, а также измерение давления. «Почти 50 процентов людей внезапно умирают от сердечного приступа без каких-либо предшествующих ему симптомов. Отслеживание этих показателей даст вам хорошее представление о здоровье сердца и сосудов», — пояснила Малик.

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Также она посоветовала бросить курить сигареты и вейпы и по возможности избегать пассивного курения, так как содержащиеся в табаке вещества могут повредить сердце и сосуды, а дым препятствует нормальному снабжению организма кислородом. Не менее важно для профилактики сердечного приступа поддерживать здоровый вес и при необходимости похудеть, добавила Малик.

Согласно данным исследователей клиники Майо (США), люди, которые регулярно не высыпаются, находятся в группе повышенного риска развития ожирения, сердечно-сосудистых недугов, гипертонии, диабета и депрессии, отметила специалистка. По ее словам, сон станет отличной профилактикой этих заболеваний, так что следует ложиться спать и просыпаться в одно и то же время в темной и тихой спальне.

В заключение Малик рекомендовала придерживаться здорового и сбалансированного питания, посвящать не менее 150 минут в неделю умеренной аэробной нагрузке, например, ходьбе в быстром темпе, и обязательно контролировать уровень стресса при помощи спорта, медитаций, расслабляющих техник, чтобы снизить риск внезапного сердечного приступа.

Ранее кардиолог, терапевт Юрий Серебрянский рассказал о болезнях, которые сопровождаются высоким пульсом. Он отметил, что этот симптом может говорить о воспалении сердца и кардиомиопатии.

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Наталья Обрядина
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