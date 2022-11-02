Стало известно о попытке прорыва украинских войск у Кременной

«Русская весна»: ВСУ пошли на прорыв в районе Кременной и были остановлены огнем РСЗО

Бронегруппа Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняла попытку прорыва в районе Кременной со стороны Торского, однако была остановлена огнем из РСЗО. Об этом сообщает «Русская весна».

Отмечается, что враг понес серьезные потери. В том числе из радиоперехватов стало известно как минимум о двух раненых, один из бойцов получил ранение в голову.

Сообщается, что поисковые группы пытались эвакуировать пострадавших и погибших до наступления темноты.

Ранее Минобороны заявило, что на краснолиманском направлении тактические группы Вооруженных сил Украины пытались перейти в атаку. Подразделения российских войск сорвали их попытки огнем артиллерии.