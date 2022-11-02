Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:21, 2 ноября 2022Бывший СССР

Стало известно о попытке прорыва украинских войск у Кременной

«Русская весна»: ВСУ пошли на прорыв в районе Кременной и были остановлены огнем РСЗО

Фото: The Presidental Office of Ukraine/ Globallookpress.com

Бронегруппа Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняла попытку прорыва в районе Кременной со стороны Торского, однако была остановлена огнем из РСЗО. Об этом сообщает «Русская весна».

Отмечается, что враг понес серьезные потери. В том числе из радиоперехватов стало известно как минимум о двух раненых, один из бойцов получил ранение в голову.

Сообщается, что поисковые группы пытались эвакуировать пострадавших и погибших до наступления темноты.

Ранее Минобороны заявило, что на краснолиманском направлении тактические группы Вооруженных сил Украины пытались перейти в атаку. Подразделения российских войск сорвали их попытки огнем артиллерии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Союзные силы в ДНР продвинулись вперед
Россия заявила о соблюдении гуманитарного права при проведении СВО
Стало известно о попытке прорыва украинских войск у Кременной
В МИД рассказали о борьбе ЕС за безнаказанность США
В Госдуме допустили отправку срочников в соседние с Украиной регионы
В Чехии назвали российскую энергию причиной процветания страны
Россиянам дали советы о вложении 10 тысяч рублей
Италия приостановила рассмотрение нового пакета поставок оружия Украине
США заявили о сближении с союзниками для противостояния Китаю
Байден ошибся в названии обрушившегося на США осенью урагана
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.