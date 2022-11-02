США заявили об отсутствии угрозы от пусков ракет КНДР

Военные США заявили, что пуски ракет Северной Кореи не представляли угрозы для Вашингтона

Пуски ракет со стороны КНДР не представляли угрозу для США и их союзников. О ее отсутствии заявили в сообщении Индо-Тихоокеанского командования американских Вооруженных сил (USINDOPACOM), передает РИА Новости.

В ВС заявили, что Вашингтон осведомлен о пусках ракет Северной Кореей и проводит консультации по этому вопросу с союзниками и партнерами. «Хотя мы пришли к выводу, что это происшествие не несет непосредственной угрозы персоналу США, территории или нашим союзникам, пуски ракет подчеркивают безрассудное поведение КНДР», — указали в командовании.

2 ноября Северная Корея выполнила запуск не менее десяти ракет разных типов в Японском и Желтом море. Одна из ракет упала в международных водах на 26 километров южнее северной разграничительной линии с КНДР в Японском море.