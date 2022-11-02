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08:31, 2 ноября 2022Мир

США заявили об отсутствии угрозы от пусков ракет КНДР

Военные США заявили, что пуски ракет Северной Кореи не представляли угрозы для Вашингтона

Фото: Kcnawatch / Globallookpress.com

Пуски ракет со стороны КНДР не представляли угрозу для США и их союзников. О ее отсутствии заявили в сообщении Индо-Тихоокеанского командования американских Вооруженных сил (USINDOPACOM), передает РИА Новости.

В ВС заявили, что Вашингтон осведомлен о пусках ракет Северной Кореей и проводит консультации по этому вопросу с союзниками и партнерами. «Хотя мы пришли к выводу, что это происшествие не несет непосредственной угрозы персоналу США, территории или нашим союзникам, пуски ракет подчеркивают безрассудное поведение КНДР», — указали в командовании.

2 ноября Северная Корея выполнила запуск не менее десяти ракет разных типов в Японском и Желтом море. Одна из ракет упала в международных водах на 26 километров южнее северной разграничительной линии с КНДР в Японском море.

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Виктория Кондратьева
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