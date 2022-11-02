США заявили об отсутствии угрозы от пусков ракет КНДР
Пуски ракет со стороны КНДР не представляли угрозу для США и их союзников. О ее отсутствии заявили в сообщении Индо-Тихоокеанского командования американских Вооруженных сил (USINDOPACOM), передает РИА Новости.
В ВС заявили, что Вашингтон осведомлен о пусках ракет Северной Кореей и проводит консультации по этому вопросу с союзниками и партнерами. «Хотя мы пришли к выводу, что это происшествие не несет непосредственной угрозы персоналу США, территории или нашим союзникам, пуски ракет подчеркивают безрассудное поведение КНДР», — указали в командовании.
2 ноября Северная Корея выполнила запуск не менее десяти ракет разных типов в Японском и Желтом море. Одна из ракет упала в международных водах на 26 километров южнее северной разграничительной линии с КНДР в Японском море.