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05:46, 2 ноября 2022Мир

Стало известно о запуске КНДР десяти ракет разных типов

Yonhap сообщило, что КНДР запустила по меньшей мере десять ракет разных типов
Ким Чен Ын

Ким Чен Ын. Фото: Global Look Press

КНДР в среду, 2 ноября, выполнила запуск не менее десяти ракет разных типов, пишет Yonhap News Agency со ссылкой на источник среди южнокорейские военных.

Данные обо всех типах ракет не приводятся. До этого в Южной Корее рассказали, что рано утром в среду КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря.

Ранее стало известно, что выпущенная Северной Кореей 4 октября баллистическая ракета совершила полет над территорией Японии и приводнилась в Тихом океане. Снаряд упал в трех тысячах километров от Японии.

В конце сентября сообщалось о полетевших в сторону Японского моря двух ракетах малой дальности, преодолевших расстояние около 300 километров и поднявшихся на высоту 50 километров.

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Марина Совина
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