Названа цель запуска ракеты КНДР через Японию

Политолог Губин: баллистическая ракета КНДР не была направлена на устрашение Японии

Выпущенная КНДР баллистическая ракета не была направлена на устрашение Японии, считает доцент Дальневосточного федерального университета, кандидат политических наук Андрей Губин. В беседе с «Лентой.ру» он назвал цель северокорейских испытаний.

Демонстрация для США

Выпущенная Северной Кореей баллистическая ракета совершила полет над территорией Японии и приводнилась в Тихом океане. По информации местного телеканала TV Asahi и его источников в правительстве, снаряд упал в трех тысячах километров от Японии. Точное место падения остается неизвестным.

Прежде всего, КНДР дает понять о своих новых возможностях в сфере сдерживания США Андрей Губин политолог

«Траектория полета ракеты свидетельствует о том, что она способна преодолеть еще большее расстояние и достичь либо американских военных объектов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, либо континентальной территории США. Тем более что у КНДР есть и другие ракеты — с более мощной энергетикой, которые теоретически способны преодолеть еще большее расстояние», — считает Губин.

Политолог отметил, что до этого момента даже самые мощные ракеты запускались по траектории свечки — когда высота полета существенно превосходит дальность. «Нынешний пуск этим и необычен, что дальность превысила высоту», — добавил он.

Состоявшийся запуск — это пока рекорд по дальности северокорейских ракет. Баллистическая ракета миновала территорию Японии и преодолела расстояние порядка 4600 километров Андрей Губин политолог

Учения КНДР вблизи Японии

При этом Губин сообщил, что учения, когда северокорейская ракета перелетает Японию, происходят не в первый раз. «Но это, конечно, нерядовое событие», — добавил он.

«Первый раз КНДР выполнила такой запуск в 2003 году. Тем не менее говорить о том, что это представляет для Японии какую-то угрозу, довольно затруднительно, поскольку ракета улетела далеко и упала в Тихий океан», — рассказал политолог.

Он напомнил, что КНДР обладает особенным территориальным расположением, поэтому учения вблизи Японии являются почти единственно возможными.

Особенность расположения КНДР позволяет говорить о том, что запускать ракеты большой дальности им особо некуда, поэтому либо запускать в сторону Восточно-Китайского моря, либо через Японское море в Тихий океан Андрей Губин политолог

«Траектория в Тихий океан на испытаниях на большую дальность является предпочтительной, несмотря на то, что японцев, конечно, это нервирует и задевает. Тем не менее против Японии данные испытания не направлены», — убежден политолог.

Военный конфликт КНДР и Японии

Губин подчеркнул, что вероятность военного конфликта между Японией и Северной Кореей крайне мала.

«Такая угроза отсутствует, пока у самой Японии нет планов по применению силы против КНДР, будь то совместно с американцами или южными корейцами или индивидуально — в рамках реализации новой стратегии активной самообороны, которая предусматривает нанесение превентивных ударов. До этого момента Японии опасаться нечего», — заключил он.

Запуск ракеты КНДР стал пятым за эту неделю. В конце сентября сообщалось о направляющихся в сторону Японского моря двух ракетах малой дальности, преодолевших расстояние около 300 километров и поднявшихся на высоту 50 километров.

28 сентября береговая охрана Японии доложила о запуске КНДР ракеты — предположительно, баллистической. Все суда в регионе проинструктировали на случай обнаружения обломков снарядов. Их призвали держать дистанцию и моментально связаться с властями.