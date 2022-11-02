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04:58, 2 ноября 2022Мир

В Германии обвинили Шольца в расколе Евросоюза

В Бундестаге обвинили Шольца в расколе Евросоюза из-за мягкого отношения к Китаю
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Michael Kappeler / Globallookpress.com

Эксперт по вопросам прав человека фракции оппозиционного блока ХДС/ХСС в Бундестаге Михаэль Бранд выступил с обвинениями в адрес канцлера Германии Олафа Шольца из-за того, что, по его мнению, тот допускает раскол Европейского союза. Он считает, что Шольц слишком мягок по отношению к Пекину и периодически заискивает перед китайскими властями, сообщает Spiegel.

«Олаф Шольц раскалывает ЕС, заискивая перед коммунистами в Китае. Мы испытали это непосредственно на переговорах на Тайване, речь идет о позиции Германии», — заявил Бранд.

По его мнению, сначала Шольц допустил ряд ошибок в ведении дел с российским президентом Владимиром Путиным, а теперь тоже самое повторяется по отношению к председателю КНР Си Цзиньпину. Бранд подчеркнул, что благодаря усилиям Шольца Германия становится все более зависимой от Пекина, назвав это стратегической ошибкой.

Ранее Шольц опроверг заявления о том, что на Россию наложены какие-либо санкции, запрещающие ей импортировать зерно. Он отметил, что Москва может отправлять его в любую страну мира.

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Марина Совина
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