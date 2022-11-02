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00:08, 2 ноября 2022Экономика

Шольц заявил о возможности России экспортировать зерно по всему миру

Шольц сообщил, что зерно из России можно экспортировать по всему миру

Фото: Globallookpress.com

Канцлер Германии Олаф Шольц опроверг заявления о том, что на Россию наложены какие-либо санкции, запрещающие ей импортировать зерно. Он отметил, что Москва может отправлять его в любую страну мира, сообщает ТАСС.

«Украина и Россия являются крупнейшими экспортерами прежде всего пшеницы и соответствующих продуктов, в том числе удобрений, и поэтому, пожалуй, очень важно воспользоваться случаем еще раз, чтобы сказать, что экспорт пшеницы, ячменя и всего прочего, что производится на Украине, а также в России, никогда не подпадал под санкции», — заявил Шольц.

Он также подчеркнул, что российское зерно может быть экспортировано по всему миру.

Ранее глава Министерства национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что суда под турецкими флагами продолжат вывозить зерно с территории Украины по гуманитарным коридорам. Он добавил, что с выходом судов под турецкими флагами нет проблем, они будут выходить из портов и далее.

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Марина Совина
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