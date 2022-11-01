Турция пообещала продолжить вывоз зерна с Украины

Глава Минобороны Турции Акар заявил о продолжении вывоза зерна с Украины турецкими судами

Глава Министерства национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что суда под турецкими флагами продолжат вывозить зерно с территории Украины по гуманитарным коридорам. Его слова приводит РИА Новости.

«По состоянию на вчерашний день суда, вышедшие из украинских портов и находящиеся в море, продолжают свой путь», — подчеркнул министр.

Акар добавил, что с выходом судов под турецкими флагами нет проблем, они будут выходить из портов и далее.

Ранее стало известно, что ООН, Турция и Украина решили не устанавливать дальнейшее движение судов с украинской сельхозпродукцией в рамках действия зерновой сделки. До этого они согласовали план движения 16 кораблей в Черном море без участия России.

Москва приостановила свое участие в сделке, поскольку Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали корабли Черноморского флота в Севастополе с помощью дронов.

