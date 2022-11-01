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19:01, 1 ноября 2022Мир

В ООН рассказали о дальнейшем действии зерновой сделки

ООН, Турция и Украина решили не планировать движение судов в Черном море 2 ноября

Фото: Yoruk Isik / Reuters

ООН, Турция и Украина решили не устанавливать дальнейшее движение судов с украинской сельхозпродукцией в рамках действия зерновой сделки. Об этом рассказала представитель ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) Исмини Палла, передает Reuters.

В частности, участники соглашения договорились не планировать какие-либо перемещения судов по Черному морю на 2 ноября.

Ранее Украина, Турция и ООН согласовали план движения 16 судов в Черном море без участия России. До этого Москва приостановила свое участие в сделке, поскольку Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали корабли Черноморского флота в Севастополе с помощью дронов.

Соглашение о вывозе зерновых с территории Украины было подписано 22 июля в Стамбуле Россией, Украиной, Турцией и ООН. В рамках сделки предполагается, что зерно, продовольствие и удобрения будут вывозить из трех портов, включая Одессу.

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Анастасия Заикина
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