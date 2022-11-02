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18:38, 2 ноября 2022Среда обитания

Анонсирован новый рекорд по строительству жилья в России

Хуснуллин: в 2022 году в России могут построить рекордные 93-95 млн «квадратов» жилья

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Вице-премьер России Марат Хуснуллин анонсировал новый рекорд по строительству жилья в России. Чиновник заявил, что по итогам 2022 года может быть введено 93-95 миллионов квадратных метров недвижимости, сообщает РИА Новости.

По словам Хуснуллина, этот показатель станет максимальным за всю историю страны, начиная со времен СССР. «В 2021 году мы ввели 92,6 миллиона квадратных метров жилья. Осталось два месяца, нет никаких сомнений, что мы этот показатель превысим. Думаю, что ввод будет на уровне 93–95 миллионов квадратных метров. Это будет самый большой ввод за всю историю со времен Советского Союза», — заявил вице-премьер.

Хуснуллин отметил, что по итогам первых десяти месяцев 2022 года в России построили 84,36 миллиона «квадратов» жилья — на 17 процентов больше, чем в аналогичный период в 2021-м, когда был установлен текущий рекорд по вводу недвижимости.

Ранее вице-премьер назвал условие падения рынка строительства жилья в России. Хуснуллин допустил, что негативная тенденция может проявиться в 2024 году при отсутствии поддержи ипотеки со стороны правительства.

Нина Ташевская
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