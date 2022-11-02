Рынку строительства в России предрекли падение при одном условии

Хуснуллин: без поддержки ипотеки рынок строительства в России начнет падать в 2024 году

Рынок строительства в России может начать падать в 2024 году, если ипотека не получит поддержку государства. Такое условие назвал вице-премьер Марат Хуснуллин, пишет РИА Новости.

«Без поддержки ипотеки рынок не будет развиваться. Мы реализовали хорошую программу льготной ипотеки, в 2021 году прирост ипотечного портфеля составил 2,5 триллиона рублей, двухлетняя система поддержки сделала задел по вводу жилья, и мы на них пока "катимся". "Покатимся" и в следующем году. Но если мы не примем мер поддержки в этом году, то в 2024 году рынок начнет падать», — предрек Хуснуллин.

Ранее вице-премьер отметил, что за первые 10 месяцев 2022 года в стране ввели 84,4 миллиона квадратных метров жилья, несмотря на возникающие сложности.

В октябре Хуснуллин спрогнозировал рекордные темпы жилого строительства на российском рынке недвижимости в 2022 году. По словам вице-премьера, по итогам трех кварталов текущего года в стране ввели 75,9 миллиона квадратных метров жилья. Положительная динамика по сравнению с аналогичным периодом 2021-го составила 21,3 процента.