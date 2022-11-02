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15:47, 2 ноября 2022Мир

Эрдоган назвал условие для референдума по хиджабам

Президент Турции Эрдоган допустил проведение референдума по теме ношения хиджаба женщинами
СюжетРеферендум на Донбассе:

Фото: Memo Garcia / Globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал условие для проведения референдума по теме ношения хиджаба женщинами. Его слова приводит ТАСС.

«Пакет поправок в конституцию подготовлен, наши коллеги приступают к их обсуждению с другими партиями. Все зависит от итогов переговоров», — сказал он.

Он допустил, что если депутаты не примут поправки, то страна готова даже к проведению референдума.

В 2008 году в Турции были приняты поправки к двум статьям турецкой конституции, которые отменяют запрет на ношение платка. Это решение вызвало протесты сторонников светского государства, которые опасались угрозы исламизации общества.

Тем не менее позже поправку о снятии запрета на ношение хиджаба в вузах отменили.

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Анастасия Заикина
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