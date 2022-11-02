Эрдоган назвал условие для референдума по хиджабам
Президент Турции Эрдоган допустил проведение референдума по теме ношения хиджаба женщинамиСюжетРеферендум на Донбассе:
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал условие для проведения референдума по теме ношения хиджаба женщинами. Его слова приводит ТАСС.
«Пакет поправок в конституцию подготовлен, наши коллеги приступают к их обсуждению с другими партиями. Все зависит от итогов переговоров», — сказал он.
Он допустил, что если депутаты не примут поправки, то страна готова даже к проведению референдума.
В 2008 году в Турции были приняты поправки к двум статьям турецкой конституции, которые отменяют запрет на ношение платка. Это решение вызвало протесты сторонников светского государства, которые опасались угрозы исламизации общества.
Тем не менее позже поправку о снятии запрета на ношение хиджаба в вузах отменили.