Эрдоган назвал условие для референдума по хиджабам

Президент Турции Эрдоган допустил проведение референдума по теме ношения хиджаба женщинами

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал условие для проведения референдума по теме ношения хиджаба женщинами. Его слова приводит ТАСС.

«Пакет поправок в конституцию подготовлен, наши коллеги приступают к их обсуждению с другими партиями. Все зависит от итогов переговоров», — сказал он.

Он допустил, что если депутаты не примут поправки, то страна готова даже к проведению референдума.

В 2008 году в Турции были приняты поправки к двум статьям турецкой конституции, которые отменяют запрет на ношение платка. Это решение вызвало протесты сторонников светского государства, которые опасались угрозы исламизации общества.

Тем не менее позже поправку о снятии запрета на ношение хиджаба в вузах отменили.