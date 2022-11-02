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17:11, 2 ноября 2022Силовые структуры

Россиянку осудили на 11 лет за убийство сожителя из ревности к соседке

Под Астраханью россиянка приревновала сожителя к соседке и зарезала его во время ссоры

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Астраханской области 47-летнюю местную жительницу осудили на 11 лет за убийство гражданского мужа во время ссоры. Об этом в среду, 2 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, днем 8 мая в частном доме на Вольной улице в селе Старокучергановка россиянка выпивала вместе с сожителем и соседкой. Приревновав к ней своего возлюбленного, фигурантка схватила нож и зарезала мужчину, ранив его в грудь.

Вскоре после этого ее задержали.

1 ноября сообщалось, что под Новгородом мужчина ударил сожительницу молотком по голове и закопал ее тело возле дома.

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Елизавета Новикова
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