Россиянку осудили на 11 лет за убийство сожителя из ревности к соседке

Под Астраханью россиянка приревновала сожителя к соседке и зарезала его во время ссоры

В Астраханской области 47-летнюю местную жительницу осудили на 11 лет за убийство гражданского мужа во время ссоры. Об этом в среду, 2 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, днем 8 мая в частном доме на Вольной улице в селе Старокучергановка россиянка выпивала вместе с сожителем и соседкой. Приревновав к ней своего возлюбленного, фигурантка схватила нож и зарезала мужчину, ранив его в грудь.

Вскоре после этого ее задержали.

1 ноября сообщалось, что под Новгородом мужчина ударил сожительницу молотком по голове и закопал ее тело возле дома.