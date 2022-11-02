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16:22, 2 ноября 2022Силовые структуры

Напавшего на школу в Рыбинске и зарезавшего секретаря россиянина задержали

В Рыбинске задержали мужчину, ранившего замдиректора школы №43 и зарезавшего секретаря

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Рыбинске задержали мужчину, который с ножом напал на школу №43 и убил одну из сотрудниц. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Следователи выясняют мотив преступления.

Ранее 41-летний Владимир Каюров ранил замдиректора школы и убил секретаря, которая была его сожительницей. Полицию вызвал вахтер. Сейчас на месте работают сотрудники МВД и Росгвардии, учебное заведение оцеплено. Детей в школе в момент нападения не было, так как они находились на каникулах.

Также сообщается, что Каюров после убийства попытался совершить самоубийство, но у него по неизвестным причинам это не вышло. Его и замдиректора школы госпитализировали.

Напавший был судим в 2014 году из-за угрозы убийства тещи, в последующем он избивал и угрожал другой своей сожительнице. Помимо этого, его судили из-за кражи дымовой трубы из бани и кабеля на местном мукомольном заводе.

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Екатерина Власова
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