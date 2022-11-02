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15:38, 2 ноября 2022Силовые структуры

Россиянин напал на школу в Рыбинске и зарезал секретаря

В Рыбинске россиянин напал на школу №43, ранил ножом замдиректора и зарезал секретаря

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Рыбинске россиянин с ножом напал на школу №43 и убил одну из сотрудниц. Об этом в среду, 2 ноября, сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что мужчина ранил замдиректора школы и убил секретаря. Полицию вызвал вахтер. Сейчас на месте работают сотрудники МВД и Росгвардии, учебное заведение оцеплено. Детей в школе в момент нападения не было, так как они находились на каникулах.

По предварительным данным, погибшая была сожительницей убийцы.

27 января сообщалось, что в Ставропольском крае правоохранители задержали напавшего с ножом на школу 15-летнего подростка.

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Елизавета Новикова
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