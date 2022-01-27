Вооруженные ножом и муляжом пистолета российские подростки ворвались в школу

В Ставропольском крае полиция задержала напавшего вместе с приятелем на российскую школу 15-летнего подростка. Об этом в четверг, 27 января, сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, подозреваемые, вооруженные ножом и муляжом пистолета, ворвались в школу №3 в Михайловске. Ученик и его 18-летний приятель собирались таким образом выяснить отношения с обидчиками. Глава Шпаковского муниципального округа Игорь Серов заявил, что они собирались поговорить с обидчиками «по понятиям». «Какие-то понятия — то ли тюремные, то ли воровские», — приводит слова Серова издание.

Инициатор нападения задержан. Его 18-летнего друга объявили в розыск.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде ФСБ задержала подростков, готовивших вооруженное нападение на школу.