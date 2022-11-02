69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
14:57, 2 ноября 202269-я параллель

Россиянин сыграл тюленям рок-н-ролл и попал на видео

Житель Мурманска Смедсен сыграл группе тюленей на гитаре рок-н-ролл и попал на видео

Житель Мурманска Михаэль Смедсен сыграл группе тюленей на гитаре. Концерт попал на видео, его опубликовал музыкант на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Россиянин подплыл на моторной лодке с усилителем и гитарой к плавающим тюленям и исполнил несколько рок-н-ролльных «квадратов». После он поблагодарил своих слушателей за внимание.

«Баренцево море, как выяснилось, отличная концертная площадка для выступлений: бесплатная аренда территории, хорошая акустика, невероятно высокий коэффициент вовлеченности слушателей», — прокомментировал свое выступление музыкант.

Он пообещал, что в следующем году даст еще один концерт — на уличном пианино.

Ранее сообщалось, что член экипажа яхты «Альтер Эго» Александр Богданов устроил импровизированный концерт на баяне во время остановки у Большого Оранского острова на территории национального парка «Русская Арктика».

Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
В США заподозрили Россию в планах применить тактическое ядерное оружие
Генсек НАТО посетит Турцию
Стали известны подробности убийства работника российской школы
В США решили усилить надзор над переданным Украине оружием
VK познакомит пользователей с Россией
Причиной канализационного коллапса в Волгограде назвали ошибки 1970-х годов
Болсонару в разговоре с Верховным судом признал поражение на выборах в Бразилии
Ректор РАНХиГС Мау уехал в Израиль
Поставки российского СПГ выросли почти до рекордного уровня
В России выделят более миллиарда рублей на поддержку туризма в Крыму
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.