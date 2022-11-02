Россия увеличит поставки баранины и молока в Саудовскую Аравию

Саудовская Аравия разрешила трем компаниям из России поставлять баранину и молоко

Список поставщиков российской баранины и молочных изделий в Саудовскую Аравию расширен до 8 и 16 предприятий соответственно. О таком разрешении со стороны государственного управления по контролю за пищевыми продуктами и медикаментами королевства сообщил Россельхознадзор.

Право доступа на внутренний рынок Саудовской Аравии получит один российский производитель баранины и два молокоперерабатывающих предприятия. Ведомство пообещало продолжить работу по расширению перечня компаний, имеющих право на поставки продуктов питания в королевство.

Ранее сообщалось, что на фоне резкого падения поставок российской нефти в Европу Саудовская Аравия в сентябре удвоила свои поставки в регион до 950 тысяч баррелей в сутки.

При этом в США назвали решение ОПЕК+ о сокращении добычи на два миллиона баррелей, которое не могло быть принято без участия Саудовской Аравии, помощью России, поскольку оно позволяет ей надеяться на сохранение нефтяных доходов.