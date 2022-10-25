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16:47, 25 октября 2022Экономика

Конкурент России удвоил поставки нефти в Европу

Саудовская Аравия удвоила поставки нефти в Европу в сентябре

Фото: Ahmed Jadallah / Reuters

Объем экспорта нефти из Саудовской Аравии в Европу в сентябре удвоился до 950 тысяч баррелей в сутки, заявил министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд, пишет ТАСС.

Глава саудовского Минэнерго заверил, что его страна готова «поставлять нефть всем, кто в ней нуждается». Конкурент России на нефтяном рынке также почеркнул, что консультируется со многими европейскими правительствами по поводу текущего кризиса.

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5 октября ОПЕК+ приняла решение резко сократить добычу нефти с ноября этого года. Страны будут должны сократить производство на два миллиона баррелей в сутки от утвержденных в августе квот. Исходя из принятого решения, квота по суточной добыче для Саудовской Аравии и России снижается до 10,5 миллиона баррелей.

Администрация президента США Джо Байдена пыталась отговорить страны принимать решение по добыче нефти, объясняя это отсутствием необходимости в текущей экономической ситуации. В итоге США назвали сокращение добычи сырья в Саудовской Аравии помощью России.

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Платон Щукин
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