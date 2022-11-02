ФСБ задержала агента СБУ за подготовку диверсии в Крыму

ФСБ заявила о предотвращении диверсии спецслужб Украины на линии электропередачи в Крыму

В Крыму сотрудники ФСБ задержали агента Службы безопасности Украины (СБУ), готовившего диверсию на линии электропередачи (ЛЭП). Об этом в среду, 2 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

По данным ведомства, 44-летний гражданин Украины должен был взорвать ЛЭП в одном из районов полуострова. У задержанного изъяли три взрывных устройства фугасного типа, инструкции по их использованию и схему расположения «цели».

Если бы мужчине удалось осуществить задуманное, более пяти тысяч жителей Крыма остались бы без электричества.

В отношении украинца возбудили дело по статьям о незаконном обороте взрывчатых веществ и подготовке к диверсии. Сейчас правоохранители выясняют, не был ли фигурант причастен к другим подобным преступлениям.

16 августа сообщалось, что в Курской области украинские диверсанты подорвали опоры ЛЭП, питающие АЭС.