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10:52, 2 ноября 2022Силовые структуры

ФСБ задержала агента СБУ за подготовку диверсии в Крыму

ФСБ заявила о предотвращении диверсии спецслужб Украины на линии электропередачи в Крыму
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Крыму сотрудники ФСБ задержали агента Службы безопасности Украины (СБУ), готовившего диверсию на линии электропередачи (ЛЭП). Об этом в среду, 2 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

По данным ведомства, 44-летний гражданин Украины должен был взорвать ЛЭП в одном из районов полуострова. У задержанного изъяли три взрывных устройства фугасного типа, инструкции по их использованию и схему расположения «цели».

Если бы мужчине удалось осуществить задуманное, более пяти тысяч жителей Крыма остались бы без электричества.

В отношении украинца возбудили дело по статьям о незаконном обороте взрывчатых веществ и подготовке к диверсии. Сейчас правоохранители выясняют, не был ли фигурант причастен к другим подобным преступлениям.

16 августа сообщалось, что в Курской области украинские диверсанты подорвали опоры ЛЭП, питающие АЭС.

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Елизавета Новикова
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