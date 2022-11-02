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12:28, 2 ноября 2022Ценности

Семенович снялась топлес и показала лицо без макияжа

Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович снялась топлес без макияжа на пляже

Кадр: @ann_semenovich

Бывшая солистка группы «Блестящие», актриса Анна Семенович поделилась откровенным видеороликом и показала лицо без макияжа. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Знаменитость опубликовала в сторис видео, в котором она позирует перед камерой на пляже. На ней надеты плавки черного цвета. При этом в кадре видно, что поп-исполнительница решила отказаться от косметики, а волосы распустила.

«Ну что, мои хорошие, может, поболтаем сегодня? (...) Задавайте вопросики интересненькие — на все отвечу», — сказала она в ролике.

В августе Анна Семенович выпустила линию нижнего белья и снялась в нем для рекламы. Звезда рассказала о запуске коллекции данных предметов гардероба для «обладательниц пышных форм», которую она разработала в коллаборации с компанией Dea Fiori. При этом на размещенных снимках знаменитость предстала в откровенном комплекте из плавок и бюстгальтера с глубокими чашками, широкими бретелями и высокой перемычкой.

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Карина Черных
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