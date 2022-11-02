Шэрон Стоун рассказала об ошибочно поставленном диагнозе

Шэрон Стоун рассказала, что врачи обнаружили у нее опухоль после неправильного диагноза

Американская актриса Шэрон Стоун рассказала, что у нее обнаружили опухоль после того, как врачи поставили ей неправильный диагноз. Ее слова приводит NY Post.

По словам актрисы, медики изначально ошиблись с диагнозом и назначили ей неправильное лечение. Так, врачи сделали Стоун эпидуральную анестезию, чтобы снять боль. Однако болезненные ощущения не ушли, и актрисе пришлось обратиться к другим специалистам.

Выяснилось, что у Стоун была большая фиброзная опухоль. В настоящее время звезда «Основного инстинкта» проходит лечение, восстановление займет 4-6 недель.

У 64-летней Стоун ранее уже наблюдались проблемы со здоровьем. Так, в 2001 году актрисе удаляли доброкачественные опухоли. В том же году кинозвезда перенесла инсульт и кровоизлияние в мозг.

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