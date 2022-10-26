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18:47, 26 октября 2022Культура

Звезда «Хроник Нарнии» рассказала о редкой бактериальной инфекции

Звезда «Хроник Нарнии» Джорджи Хенли рассказала, что чуть не лишилась конечности

Фото: Toby Melville / Reuters

27-летняя британская актриса Джорджи Хенли, известная по роли Люси Певенси в серии фильмов «Хроники Нарнии», рассказала, что чуть не умерла из-за редкой бактериальной инфекции. Соответствующий пост она опубликовала в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По словам артистки, в возрасте 18 лет она заразилась некротическим фасциитом — инфекцией, которая поражает соединительные ткани. Хенли рассказала, что из-за недуга могла лишиться конечности.

«Чтобы предотвратить ампутацию моей левой кисти и руки, мне провели сложные операции с использованием кожных трансплантатов, оставившие мне шрамы», — вспомнила она. Хенли добавила, что болезнь «чуть не унесла ее жизнь и нанесла ущерб всему телу».

Актриса отметила, что ей потребовалось много времени, чтобы восстановиться физически и морально. Она призналась, что долгое время скрывала свои шрамы перед индустрией, которая, на ее взгляд, требовала совершенства. Боясь потерять работу из-за дефектов на теле, на съемочных площадках Хенли носила одежду с длинными рукавами и брюки с карманами, куда можно было спрятать свои руки.

Артистка заявила, что сегодня не стыдится своих шрамов, потому что они напоминают о том, что ей удалось выжить, и никак не влияют на актерские способности.

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Дениза Мацаева
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