Штурм зданий мобилизованными в экстремальных условиях показали на видео

Минобороны показало, как мобилизованные отработали штурм здания в экстремальных условиях

Минобороны России показало, как мобилизованные в Рязанской области отработали штурм здания в экстремальных условиях. Соответствующие кадры пресс-служба военного ведомства опубликовала в Telegram-канале в среду, 2 ноября.

Уточняется, что инструкторы Западного военного округа (ЗВО) обучили призванных в ряды российской армии штурму зданий в условиях, максимально приближенных к боевым.

«В рамках выполнения задачи мобилизованные в составе двух отделений должны штурмом захватить и обезвредить штаб хорошо подготовленного противника. В здании могут находиться заложники. Схема здания неизвестна, обучаемые оказываются в нем впервые», — говорится в заявлении Минобороны.

О начале частичной мобилизации в России президент Владимир Путин объявил 21 сентября. Спустя чуть больше месяца, 28 октября, министр обороны Сергей Шойгу отчитался главе государства о выполнении мобилизационного задания, было объявлено о завершении частичной мобилизации. По словам главы оборонного ведомства, в ряды Вооруженных сил России было призвано 300 тысяч человек.

1 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что «точка поставлена, частичная мобилизация завершена» и указ о ее завершении не нужен.