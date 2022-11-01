Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:50, 1 ноября 2022Россия

Кремль высказался об указе о завершении частичной мобилизации

Песков заявил об отсутствии необходимости в указе о завершении частичной мобилизации
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Указ о завершении частичной мобилизации не нужен, точка поставлена, частичная мобилизация завершена. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Сообщаем: указ не нужен, на этот счет у нас есть заключение государственного правового управления администрации президента. Соответственно точка поставлена, частичная мобилизация завершена», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Он добавил также, что Минобороны разослало соответствующие телеграммы в военкоматы на счет остановки и дальнейшей не рассылки каких-либо повесток.

Материалы по теме:
«Опасно просто их присутствие там» Миллионы россиян страдают из-за болезней психики. Почему их пытаются мобилизовать?
«Опасно просто их присутствие там»Миллионы россиян страдают из-за болезней психики. Почему их пытаются мобилизовать?
24 октября 2022
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически» Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически»Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
28 сентября 2022

О завершении в России частичной мобилизации 28 октября президенту Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, цель частичной мобилизации — набрать 300 тысяч военных — была выполнена. Мероприятия, связанные с призывом, проводились с 21 сентября.

Ранее 1 ноября главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Александр Туляганов заявил, что с начала спецоперации добровольцами в войска записались более 15 тысяч человек.

Крах однополярного мира
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Кремль высказался об указе о завершении частичной мобилизации
Шанхайский Диснейленд запер тысячи посетителей в парке из-за коронавируса
Крупнейший российский лоукостер возобновит полеты в Турцию
Определены районы Москвы с подорожавшим жильем
В Москве закрылись все летние веранды
Кендалл Дженнер нарядилась в опозоривший ее в сети овощ
В VK рассказали о новой функции
Бывшая стюардесса раскрыла «неприглядные стороны» работы бортпроводников
Латвия задумалась о судьбе российских нефтепроводов
В Кремле заявили о выполнении указа президента о мобилизации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.