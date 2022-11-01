Кремль высказался об указе о завершении частичной мобилизации

Песков заявил об отсутствии необходимости в указе о завершении частичной мобилизации

Указ о завершении частичной мобилизации не нужен, точка поставлена, частичная мобилизация завершена. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Сообщаем: указ не нужен, на этот счет у нас есть заключение государственного правового управления администрации президента. Соответственно точка поставлена, частичная мобилизация завершена», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Он добавил также, что Минобороны разослало соответствующие телеграммы в военкоматы на счет остановки и дальнейшей не рассылки каких-либо повесток.

О завершении в России частичной мобилизации 28 октября президенту Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, цель частичной мобилизации — набрать 300 тысяч военных — была выполнена. Мероприятия, связанные с призывом, проводились с 21 сентября.

Ранее 1 ноября главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Александр Туляганов заявил, что с начала спецоперации добровольцами в войска записались более 15 тысяч человек.