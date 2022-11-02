Москвич несколько месяцев жил с разлагающимся трупом матери

РЕН ТВ: москвич несколько месяцев жил в квартире с трупом своей матери

Москвич несколько месяцев жил в квартире с разлагающимся трупом своей матери в соседней комнате, сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, жители дома на улице Зорге обратились в полицию после того, как почувствовали трупный запах. В одной из квартир обнаружили мертвую 76-летнюю женщину, которая, по предварительной информации, умерла своей смертью четыре месяца назад. Все это время сын покойной проживал в этой же квартире.

В беседе с правоохранителями мужчина отметил, что у него расстройство психики, но свой диагноз вспомнить не смог. Москвича положили в психиатрическую больницу, полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что житель Краснодарского края убил своего брата и несколько дней жил в доме с его телом. Труп обнаружили соседи, которые обратились в полицию.

