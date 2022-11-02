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09:24, 2 ноября 2022Ценности

Стилист показала простые способы скрыть складки на животе с помощью одежды

Стилист призвала девушек со складками на животе избегать обтягивающей одежды

Кадр: @laustcloset / TikTok

Модный стилист (имя и фамилия неизвестны) из Южной Африки показала простые способы скрыть складки на животе с помощью одежды. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Пользовательница сети с никнеймом @laustcloset, чей блог насчитывает более 93,5 тысячи подписчиков, опубликовала вопрос одной девушки. «Подскажи, пожалуйста, какой наряд мне подходит, если я худая и у меня есть жир на животе», — написала юзерша.

В первую очередь эксперт призвала зрителей избегать тесной одежды, поскольку обтягивающий крой подчеркивает недостатки фигуры. Вдобавок она посоветовала обратить внимание на вещи с высокой посадкой и специальное корректирующее белье. Однако специалист не назвала определенные бренды последнего, поскольку его необходимо подбирать в соответствии с типом телосложения. «Я не могу однозначно порекомендовать что-либо, так как не знаю вашего типа телосложения», — объяснила она подписчикам.

В августе активистка бодипозитива Мариэль Грегуски показала простой способ скрыть выпирающий живот с помощью правильно подобранной одежды. Блогерша посоветовала носить теннисные мини-юбки А-силуэта с завышенной линией талии. Кроме того, Грегуски рекомендовала обратить внимание на свободные сарафаны, в которых юбка начинается под грудью, а лиф имеет декольте и тонкие бретели.

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Мария Винар
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