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Блогерша показала простой способ скрыть живот с помощью одежды

Блогерша Грегуски посоветовала носить теннисные мини-юбки, чтобы скрыть живот

Фото: @mariellegreguski

Активистка бодипозитива Мариэль Грегуски показала простой способ скрыть выпирающий живот с помощью правильно подобранной одежды. Соответствующий ролик появился в TikTok.

Юзерша с никнеймом mariellegreguski отметила, что данный метод позволит девушкам с пышными формами скорректировать фигуру за считанные минуты. Так, блогерша посоветовала носить теннисные мини-юбки А-силуэта с завышенной линией талии. Данный предмет гардероба удачно сочетается с любыми топами и маскирует живот благодаря своей пышности.

К тому же Грегуски рекомендовала обратить внимание на свободные сарафаны, в которых юбка начинается под грудью, а лиф имеет декольте и тонкие бретели. Указанный фасон и струящиеся материалы помогут скрыть проблемные зоны. Кроме того, в них комфортно в жаркую погоду.

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Упомянутый ролик набрал более 109 тысяч просмотров. Пользователи сети принялись высказывать свое мнение в комментариях. «Стильные образы. Еще можно сочетать объемную футболку и велосипедки», «Я бы еще добавила прямые джинсы на высокой посадке — всегда хорошая идея», «Мне нравится твое чувство стиля», — писали юзеры.

Ранее в августе стилистка Кейт Киттлиц назвала сочетание в одежде, которое портит фигуру и визуально уменьшает рост. Так, девушка посоветовала не сочетать контрастные цвета, например, белый топ и черную юбку или джинсы, поскольку они «разделяют тело пополам».

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Полина Гераскина
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Блогерша показала простой способ скрыть живот с помощью одежды
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