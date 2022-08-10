Стилистка назвала портящее фигуру сочетание в одежде

Стилистка Кейт Киттлиц: контрастные цвета в образах подчеркивают недостатки фигуры

Стилистка Кейт Киттлиц назвала сочетание в одежде, которое портит фигуру и визуально уменьшает рост. Соответствующий ролик появился в TikTok.

Юзерша с никнеймом catekittlitz продемонстрировала данную ошибку на примере собственных образов. Так, девушка посоветовала не сочетать контрастные цвета, например, белый топ и черную юбку или джинсы. По мнению блогерши, такие наряды лишь подчеркивают недостатки фигуры. «Контрастные вещи зрительно разделяют тело пополам и тем самым делают меня еще ниже», — объяснила она.

Затем Киттлиц показала снимки в одежде светлых и бежевых оттенков, а также в монохромных образах. Эксперт отметила, что данный прием помогает ей визуально казаться выше и стройнее.

Упомянутый ролик набрал более 477,7 тысячи просмотров. Пользователи сети принялись высказывать свое мнение в комментариях. «Ты права! Теперь я буду думать об этом, составляя образы», «Вот это открытие! Я даже никогда не задумывалась об этом! Ты на 100 процентов права», «Я замечала это на себе», «Очень полезная рекомендация», — писали юзеры.

В июле блогерша Лидия Роуз раскрыла простые способы казаться выше с помощью одежды. Инфлюэнсерша посоветовала носить джинсы с завышенной талией и заправлять в них рубашки и футболки. Также она заверила, что для достижения указанного эффекта следует подбирать обувь в тон брюкам.