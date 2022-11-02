Владимир Соловьев объяснил слова о ядерном оружии

Соловьев заявил, что ему можно шутить о ядерном оружии, так как он «всего лишь журналист»

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что ему можно шутить о ядерном оружии, потому что он «всего лишь журналист». Свои слова о применении ядерного оружия он объяснил в передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Говоря об отношении России с другими странами, Соловьев заявил, что его обвиняют в угрозах ядерным оружием. «Британский МИД нам доказывает, что мы всем угрожаем ядерным оружием. Я всем угрожаю ядерным оружием», — сказал телеведущий.

В то же время Соловьев счел, что имеет право на такие высказывания. «Я всего лишь могу шутить на эту тему. Наши официальные лица как раз все время четко отсылают к нашей доктрине, где написано об ответно-встречном ударе. И главное здесь слово "ответном". Это в американской доктрине есть превентивное использование ядерного оружия. В нашей доктрине даже и близко ничего такого нет», — сказал он.

Телеведущий предположил, что в западных странах незнакомы с политическим юмором, сатирой и иронией на российском телевидении.

Ранее журналистка и блогерша Ксения Собчак выразила мнение о том, что Соловьев «одержим бесами». Такими словами она прокомментировала выпуск шоу «Соловьев Live», в котором телеведущий рассуждал о ходе спецоперации на Украине, после чего вспомнил о том, как в Екатеринбурге проходили акции протеста против строительства храма на территории сквера, и агрессивно обратился к жителям города.