Лидеры трех стран G20 проигнорировали приглашения на саммит

Лидер Индонезии Видодо: заявки на участие в саммите G20 проигнорировали главы трех стран

Лидеры трех стран не подтвердили свое присутствие на предстоящем саммите «Большой двадцатки» (G20), который пройдет 15–16 ноября на Бали. Об этом на пресс-конференции в Джакарте заявил президент Индонезии Джоко Видодо. Его слова приводит новостное агентство Antara.

Видодо не стал уточнять, от каких именно стран не получил подтверждение. Однако президент Индонезии отметил, что свяжется по телефону с руководителями тех государств, которые не отреагировали на заявки.

Antara со ссылкой на предварительные данные властей уточняет, 17 лидеров уже подтвердили свой визит на саммит. В их числе президент США Джо Байден.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что еще не определился с поездками на саммиты «Большой двадцатки» (G20) и стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке. Об этом он сказал в ходе пленарной сессии клуба «Валдай».