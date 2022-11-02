В Госдуме допустили отправку срочников в соседние с Украиной регионы

«Ведомости»: депутат Картаполов допустил отправку срочников в соседние с Украиной регионы

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что российских призывников могут направить служить в регионы, соседние с зоной боевых действий — например, в Белгородскую и Курскую области, на Черноморский флот в Севастополе. Его слова приводят «Ведомости».

Депутат допустил отправку срочников в соседние с Украиной регионы и подчеркнул, что они не станут участвовать в боевых действиях. «На территорию принятых в состав России субъектов они направляться не будут», — добавил он.

Картаполов добавил, что срочников нельзя направлять на территорию проведения спецоперации России на Украине, поскольку соответствующее решение приняло Минобороны по поручению президента страны Владимира Путина. Однако закончившие срочную службу россияне имеют право поступить на контракт, если «изъявят такое желание».

«Они должны прийти на пункт отбора на контракт и написать соответствующее заявление. Если желания нет, то никто им этого предлагать не будет, поскольку они отслужили свое», — заключил Картаполов.

Отмечается, что издание направило запрос в Минобороны.

Накануне, 1 ноября, министр обороны России Сергей Шойгу высказался о привлечении срочников к службе в зоне спецоперации. Он отметил, что военнослужащие по призыву «выполняют задачи в соответствии с предназначением воинских частей».