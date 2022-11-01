Шойгу высказался о привлечении срочников к службе в зоне спецоперации

Министр обороны Шойгу заявил, что срочников не будут направлять в зону спецоперации

Срочников, поступивших на военную службу в рамках осеннего призыва, не будут направлять в зону проведения спецоперации. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

По его словам, все военнослужащие по призыву «выполняют задачи в соответствии с предназначением воинских частей». Министр обороны также напомнил, что отслужившие срочники будут отправлены домой.

Глава оборонного ведомства также сообщил, что на данный момент в зоне боевых действий находятся 87 из 300 тысяч призванных в рамках частичной мобилизации россиян.

Ранее Шойгу уже высказывался на тему отправки срочников в зону спецоперации, исключив вероятность этого решения.

31 октября представитель Генштаба Вооруженных сил России контр-адмирал Владимир Цимлянский рассказал, что большая часть срочников в течение пяти месяцев будет проходить обучение в воинских частях, где они получат военно-учетную специальность. Остальных призывников назначат на должности в соответствии с их навыками, образованием и состоянием здоровья.

С 1 ноября по 31 декабря 2022 года в России на срочную службу планируется призвать 120 000 граждан в возрасте от 18 до 27 лет. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.