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11:35, 31 октября 2022Россия

В Генштабе раскрыли подробности осеннего призыва срочников в России

Минобороны России: осенний призыв стартует 1 ноября, новобранцев не будут привлекать к СВО

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

С 1 ноября в России заработают свыше 2,5 тысячи комиссий по призыву срочников. Подробности кампании раскрыл начальник 4-го управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России контр-адмирал Владимир Цимлянский. Его словам приводятся в Telegram-канале Минобороны.

Цимлянский подчеркнул, что призывная кампания не связана с проведением спецоперации. Все мероприятия будут проводиться в плановом порядке в соответствии с законодательством. Большую часть срочников направят в воинские части, где они в течение пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. «По окончании обучения в соответствии с полученными навыками они будут направлены в войска для эксплуатации современных образцов вооружения и военной техники», — заявил представитель Генштаба.

По его словам, остальные срочники будут назначены на воинские должности, соответствующие их уровню образования, навыкам и состоянию здоровья.

Цимлянский также сообщил, что в военные комиссариаты заранее завезли оборудование и продовольствие, необходимое срочникам.

Представитель Генштаба отдельно обратился к родителям призывников и заверил, что срочников не будут привлекать к участию в спецоперации (СВО). Он также подчеркнул, что все отслужившие россияне увольняются и уже с 15 октября направляются домой.

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Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 ноября по 31 декабря в российскую армию для несения срочной службы должны быть призваны 120 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет. В 2022 году призывная компания была перенесена с 1 октября из-за перегруженности военкоматов в ходе мероприятий по частичной мобилизации в стране.

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Константин Лысяков
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