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Шойгу ответил на вопрос об отправке срочников в зону проведения СВО

Шойгу заявил, что срочников не отправляют в зону проведения специальной операции

Фото: Globallookpress.com

Солдат-срочников не отправляют в зону проведения специальной военной операции (СВО) России на Украине. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, чьи слова приводит РИА Новости.

«Как я уже говорил ранее, военнослужащие по призыву не направляются в зону проведения специальной военной операции», — сообщил глава оборонного ведомства во время селекторного совещания.

В марте 2022 года стало известно об участии нескольких солдат-срочников в специальной военной операции на Украине. По данным Минобороны, несколько человек были захвачены в плен Вооруженными силами Украины.

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После этого президент России Владимир Путин поручил направить в Главную военную прокуратуру материалы для правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за эти нарушения.

7 июня военный прокурор Западного округа Артур Егиев заявил, что в СВО участвовали около 600 солдат-срочников. По его словам, к ответственности за это нарушение привлекли порядка 12 военнослужащих офицерского состава.

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Никита Абрамов
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