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Путин поручил наказать виновных в отправке солдат-срочников на Украину

Президент РФ Путин поручил прокуратуре наказать виновных в отправке срочников на Украину

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил направить в Главную военную прокуратуру материалы для правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение его указания о запрете на отправку на Украину солдат срочной службы. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он рассказал, что до начала спецоперации до всех командиров подразделений Вооруженных сил довели указание Путина категорически исключить привлечение солдат-срочников для выполнения любых задач на территории Украины. «Президенту Путину было доложено о выполнении этого указания», — добавил Песков.

Однако когда стало известно о присутствии российских срочников на Украине, Путин поручил направить соответствующие материалы в прокуратуру для проверки, правовой оценки действий и наказания виновных, заключил пресс-секретарь президента.

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Ранее 9 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что на одно из подразделений российской армии, выполняющих задачи тылового обеспечения в ходе спецоперации на Украине, напала диверсионная группа националистического батальона, взяв в плен военнослужащих, в том числе солдат-срочников. По его словам, сейчас принимаются все меры, чтобы освободить попавших в плен.

24 февраля президент России объявил о проведении на Украине специальной военной операции.

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Варвара Кошечкина
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