Минобороны пообещало не допустить направление солдат-срочников на Украину

Минобороны РФ примет меры, чтобы исключить попадание солдат-срочников на Украину

На одно из подразделений российской армии, выполняющих задачи тылового обеспечения в ходе спецоперации на Украине, напала диверсионная группа националистического батальона, взяв в плен военнослужащих, в том числе солдат-срочников. Об этом сообщил «Ленте.ру» официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он заверил, что в настоящий момент принимаются все меры, чтобы освободить попавших в плен и не допустить направление военнослужащих срочной службы в районы боевых действий.

Ранее Конашенков рассказал об обнаружении в частях российских Вооруженных сил нескольких солдат-срочников, которые принимали участие в военной спецоперации на Украине. По его словам, к настоящему моменту почти все из найденных срочников уже возвращены на территорию России.

Представитель Минобороны также доложил о ходе спецоперации. По его словам, российские Воздушно-космические силы (ВКС) на земле и в воздухе уничтожили 89 боевых самолетов и 57 вертолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ). На начало спецоперации в составе ВСУ насчитывалось до 250 исправных боевых воздушных средств.