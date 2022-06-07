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Раскрыто число участвовавших в спецоперации солдат-срочников

Военный прокурор Егиев заявил о наказании 12 офицеров за участие срочников в СВО

Фото: РИА Новости

В специальной военной операции (СВО) России на Украине участвовали около 600 солдат-срочников. Такие данные раскрыл военный прокурор Западного округа Артур Егиев, чьи слова приводит РБК.

Он также сообщил, что к ответственности за это нарушение привлекли порядка 12 военнослужащих офицерского состава.

«Согласно [данным] по надзору Западного военного округа, порядка 600 военнослужащих по призыву были привлечены к специальной военной операции, все они возвращены в кратчайшие сроки», — рассказал прокурор.

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В марте стало известно об участии нескольких солдат-срочников в специальной военной операции на Украине. По данным Минобороны, несколько человек были захвачены в плен в результате атаки диверсионной группы украинского нацбатальона во время выполнения задачи тылового обеспечения.

Затем президент России Владимир Путин поручил направить в Главную военную прокуратуру материалы для правовой оценки действий и наказания должностных лиц, которые ответственны за эти нарушения.

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Никита Абрамов
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