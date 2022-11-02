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21:27, 2 ноября 2022Экономика

ФРС США четвертый раз подряд повысила базовую ставку

ФРС США четвертый раз повысила базовую ставку на 75 базисных пунктов, до 3,75-4%

Фото: Chris Wattie / Reuters

Федеральная резервная система (ФРС) США четвертый раз подряд повысила базовую процентную ставку. Об этом сообщается на сайте регулятора.

По итогам ноябрьского заседания было принято решение увеличить ставку на 75 базисных пунктов, до 3,75-4 процентов.

Также руководство ФРС указало, что считает уместным дальнейшее повышение целевого диапазона базовой ставки. Своей основной задачей ФРС ставит борьбу со стремительным ростом цен и возврат инфляции к 2 процентам.

Ранее опрошенные The Wall Street Journal эксперты усомнились в том, что ФРС сможет и дальше повышать процентную ставку для борьбы с инфляцией, не провоцируя при этом рост безработицы и экономический спад.

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Марина Совина
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