Назван срок наступления рецессии в экономике США

WSJ: США в следующие 12 месяцев могут столкнуться с рецессией и ростом безработицы

США в следующие 12 месяцев могут столкнуться с рецессией и ростом безработицы. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на опрошенных экономистов.

Отмечается, что экономический спад в указанном периоде наступит в Соединенных Штатах с вероятностью в 63 процента, хотя с июля 2020 года этот показатель никогда не превышал 50 процентов.

Как пишет газета, в июле экономисты сообщали, что ВВП США вырастет на 0,8 процента в годовом исчислении в первом квартале 2023 года и на 1 процент во втором квартале, однако теперь они уверены, что ВВП страны ожидает снижение сначала на 0,2 процента, а затем на 0,1 процента. «Прогнозы на 2023 год становятся все более мрачными», — пишет WSJ.

По данным экспертов, негативное влияние экономического спада в стране скажется и на рынке труда. Согласно прогнозам, число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе будет сокращаться в среднем на 34 тысячи в месяц во втором квартале 2023 года и на 38 тысяч в месяц в третьем квартале. Отмечается, что экономические прогнозы основаны на анализе действий Федеральной резервной системы (ФРС) Соединенных Штатов.

Эксперты усомнились в том, что ФРС сможет и дальше повышать процентную ставку для борьбы с инфляцией, не провоцируя при этом рост безработицы и экономический спад.

В конце сентября агентство Bloomberg писало, что Центральные банки западных государств в попытках остановить высокие темпы инфляции повышают процентные ставки, чем вызывают обвал государственных облигаций. Эксперты из Bank of America не исключили, что рынки суверенных облигаций по всему миру на пороге худших показателей с 1949 года.

