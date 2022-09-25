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Западу предрекли худший кризис с 1949 года

Bloomberg: рынки суверенных облигаций в мире на пороге худших показателей с 1949 года

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Центральные банки западных государств в попытках остановить высокие темпы инфляции повышают процентные ставки, чем вызывают обвал государственных облигаций. Об этом сообщает Bloomberg.

«Рынки суверенных облигаций по всему миру на пороге худших показателей с 1949 года, тогда Европа в руинах восстанавливалась после Второй мировой войны», — заявили эксперты из Bank of America.

Отмечается, что Федеральная резервная система (ФРС) США и другие западные центральные банки перестали удерживать базовую процентную ставку около нуля для поддержки экономики, как они это делали в период пандемии коронавирусной инфекции. По данным издания, именно этот разворот оказал серьезное влияние.

Автор статьи пишет, что последним ударом для мировой экономики стало объявленное на этой неделе решение американского регулятора повысить базовую процентную ставку.

Ранее Европе предрекли невообразимый кризис из-за цен на топливо. По словам японского экономиста Кадзухико Фудзи, ЕС придется потратить 1,5 триллиона долларов на помощь оказавшимся в долгах электроэнергетическим компаниям. Эксперт считает, что все это может перерасти в глобальное экономическое потрясение.

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Марина Совина
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