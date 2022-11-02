Врач предупредил об опасности таблеток от ожирения

Хирург Хациев: самолечение таблетками от ожирения может привести к запорам и гастриту

Самолечение гипогликемическими препаратами, которые предназначены для медикаментозной борьбы с ожирением, может привести к серьезным нарушениям со стороны ЖКТ — запорам, гастриту и не только, предупредил бариатрический хирург, президент Общества бариатрических хирургов Бекхан Хациев. Об опасности таблеток от ожирения врач рассказал «Ленте.ру».

Известно, что инъекции препаратов для больных диабетом второго типа используют знаменитости, чтобы быстро похудеть: так, в использовании «уколов стройности» подозревают Ким Кардашьян, прибегал к такому методу и основатель компаний Tesla и SpaceX, миллиардер Илон Маск. Хациев подтвердил, что и в России спрос на препарат от ожирения в последнее вырос — почти в четыре раза, а согласно данным DSM Group, за девять месяцев продажи гипогликемических препаратов выросли на 42 процента.

Гипогликемические препараты, напомнил он, изначально предназначались для больных диабетом — эти лекарства понижают уровень глюкозы в крови. «Этот эффект решили использовать и для лечения людей с ожирением. Благодаря тому, что уровень сахара в крови падает, человек не хочет есть», — объяснил он и попросил относиться к таким препаратам с осторожностью.

Лечить, заявил бариатрический хирург, нужно ожирение, а не лишний вес. Хациев указал на то, что от лишнего веса, как правило, можно избавиться без медикаментов с помощью правильного питания, регулярных физических нагрузок и соблюдения режима сна и отдыха. Дополнительная медикаментозная терапия в этом случае не требуется. С ожирением же, продолжил он, нужно справляться с помощью врача.

Ожирение — это серьезное хроническое рецидивирующее заболевание. Его действительно можно лечить как медикаментозно, так и хирургически. Однако в случае с медикаментозным лечением пациенты часто сталкиваются с рядом побочных эффектов со стороны ЖКТ: тошнота, рвота, диарея, запор, сухость во рту, гастрит и так далее. Поэтому прием таких лекарств должен проходить строго под контролем врача. Очень важно не предпринимать попыток самолечения, и если ожирение уже наступило, то необходимо обращаться к профильному специалисту Бекхан Хациев бариатрический хирург

Ранее врач-эндокринолог Алексей Калинчев рассказал о пандемии детского ожирения. «Причины банально просты, как и у взрослых: гиподинамия и избыток пищи, способствующей ожирению (простые углеводы и насыщенные трансжиры)», — рассказал он.