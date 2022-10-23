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07:11, 23 октября 2022Из жизни

Эндокринолог рассказал о причинах детского ожирения

RT: эндокринолог Калинчев заявил, что детское ожирение вызывают гиподинамия и избыток пищи

Фото: Unsplash

Сейчас в мире «пандемия детского ожирения». Об этом рассказал врач-эндокриноло Алексей Калинчев в беседе с RT.

«Причины банально просты, как и у взрослых: гиподинамия и избыток пищи, способствующей ожирению (простые углеводы и насыщенные трансжиры)», — заявил Калинчев.

По его словам, лечение детей осложняется ограничением в выборе лекарств, которые можно применять — большинство препаратов зарегистрировано только для взрослых. Также диетолог посоветовал лечить всю семью. В противном случае, лечение будет бездейственным.

Гиподинамия вызвана трендом на дистанционное обучение за время пандемии коронавируса. «Из-за гаджетомании дети не хотят и не любят гулять на свежем воздухе, предпочитают сидеть дома и играть в виртуальные игры», — резюмировал специалист.

Ранее врач-терапевт Ольга Александрова рассказала о вреде диет с ограничениями продуктов питания. В частности, кетодиета повышает риск смертности от всех болезней из-за неестественного снижения доли углеводов в рационе.

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Юлия Мискевич
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