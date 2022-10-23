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04:18, 23 октября 2022Из жизни

Терапевт предупредила об опасных диетах

«Прайм»: терапевт Александрова рассказала о вреде диет с ограничениями продуктов питания

Фото: Unsplash

Ограничения в питании могут принести не пользу здоровью, а колоссальный вред. Об этом предупредила врач-терапевт сети клиник «Атлас» Ольга Александрова в беседе с агентством «Прайм».

По словам Александровой, популярные диеты, ограничивающие потребление тех или иных продуктов, могут нанести большой вред работе органов. Кетодиета повышает риск смертности от всех болезней из-за неестественного снижения доли углеводов в рационе.

«Кроме того, если у человека нарушен углеводный обмен, то кетодиета может привести к кетоацидозу. Это опасное состояние может даже закончиться смертью, если не оказать своевременной помощи», — подчеркнула специалист.

Сыроедение, в свою очередь, снизит в организме уровень холестерина, который необходим для выработки половых гормонов — это особенно опасно для женщин.

«Питьевая диета тоже вызывает постоянную усталость, потому что жидкость, даже включая пюре и каши, не способна давать человеку достаточного количества энергии, макро- и микроэлементов», — резюмировала Александрова.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина назвала вызывающие сонливость продукты. По ее словам, употребление мяса, сладкого и продуктов с мелатонином может вызвать усталость. Также снижают силы продукты, которые долго и тяжело перевариваются.

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Юлия Мискевич
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