Россиянам дали советы о вложении 10 тысяч рублей

Финансист Савенкова призвала начать инвестировать при наличии 10 тысяч рублей

Руководитель проектов ИК «ВЕЛЕС Капитал» Валентина Савенкова рассказала, какое вложение могут сделать россияне при наличии у них 10 тысяч рублей. Слова эксперта приводит агентство «Прайм».

Савенкова дала совет о вложении 10 тысяч рублей и призвала россиян начать инвестировать. По ее словам, для формирования стабильного инвестиционного портфеля не нужно обладать значительными денежными средствами. Эксперт объяснила, что начинающие инвесторы регулярно вкладывают суммы малых объемов. Для создания портфеля потребуется суммы в 10-20 тысяч рублей.

Финансист отметила что большую часть российских бумаг, включая бумаги «Газпрома», «Новатэка», «Сбербанка», торгуют лотами меньше трех тысяч рублей, а ОФЗ — лотами от одной тысячи рублей. Поэтому сумма накопления размеров в 6-10 тысяч рублей позволят собрать относительно диверсифицированный инвестиционный портфель.

С 1 ноября ограничения для неквалифицированных инвесторов на покупку ценных бумаг эмитентов из «недружественных стран» ужесточаются. Об этом сообщил Центробанк.